獨家》奔走5年爭到拓寬窄路 她卻罹癌過世 千人感念送行

花壇鄉民顧小鈴平日出錢出力急難救助，卻罹癌過世，日前告別式會場上，鄉親自動自發搭起照片牆紀念她。（記者湯世名翻攝）

2017-10-05 22:59

〔記者湯世名／彰化報導〕「妳是我們的天使！」原任高科技公司主管的彰化縣花壇鄉民顧小鈴，6年前裸退回到故鄉，出錢出力急難救助，5年前得知花壇鄉斑鳩路路面過窄，每年都傳出10多起摔車事件，便大力奔走尋求民代、地方政府支持，終於今年7月獲縣府發包拓寬，500公尺長嶄新路面9月底拓寬完成，不料她卻因罹癌於完工前過世，來不及見證，日前上千名鄉親自發性的來到她的告別式，親自送她最後一程。

上月24日在花壇鄉東外環道附近的告別式會場上，布置成一道道的照片牆，照片中的主角是因罹癌過世的花壇鄉民顧小鈴，現場擠得水洩不通，籠罩著沉痛的氣氛，粗估上千人自發性的來到這裡，送她最後一程，鄉親哀怨的說：「顧姐才53歲啊，太可惜了」、「顧大姐是個好人，好人不該走得這麼早啊」。

臉書社團「花壇人俱樂部」版主陳元銘說，斑鳩路可以說是靠顧小鈴大力奔走之下，獲得政府機關重視才終於得以拓寬完成的；這條路連接省道台一線與縣道彰員路，全長約1.5公里，車流量大，原本僅寬3公尺，會車不易，10多年前中央撥經費拓寬道路，卻未全部施設，靠近彰員路的這端，仍有500公尺長路段未拓寬與設水泥護欄，經常有汽、機車摔落一旁大排水溝，車毀人傷，開車行經該處像走鋼索般驚險。

他指出，縣府、鄉公所與水利單位多次會勘，顧小鈴每次必定到場，他曾多次看到顧小鈴背著小背包向官員陳情，還向官員90度鞠躬拜託，但斑鳩路未拓寬且無水泥護欄的路段，路權屬水利單位，若要拓寬還得先向水利單位購地，粗估購地經費約4000萬元，因此又不了了之，顧小鈴仍不放棄，今年傳出罹患大腸癌的她，透過民代向相關單位官員提出以修理堤防名義來完成拓寬，終於獲得縣府支持，今年7月撥款500萬元發包動工，9月底前終於將500公尺長的路面拓為5公尺寬，並施設水泥護欄。

不料，顧小鈴來不及看到她與大家一齊努力奔走的斑鳩路拓寬完成，抱病四處熱心公益的她，即在上月下旬因罹癌過世，消息傳出，令花壇鄉親震驚與不捨，上月底的告別式會場，陸續湧入多達上千名鄉親，現場擠得水洩不通，都是要來送她最後一程。

與顧小鈴有親戚關係的花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，顧小鈴不僅是斑鳩路拓寬的關鍵角色，還幫助過至少上萬人，她不是高官，只是一個普通的民眾，離世時卻有千人送行，走過的每一段路，都讓人懷念。