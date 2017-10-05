幫水雉打造「帝寶」 官田園區揪志工除荷花

水雉的棲地偏好浮葉性植物如菱角、芡實、睡蓮，葉片貼在水面，有利牠們覓食、行走、築巢。圖為官田水雉帶幼鳥在芡實上散步。（水雉園區提供）

2017-10-05 20:32

〔記者楊金城／台南報導〕水雉喜歡住在像「帝寶」的菱角田，不喜歡住如「貧民窟」的荷花、四季觀音蓮！台南官田水雉教育園區內的荷花、觀音蓮繁殖過剩，不利水雉棲息、繁殖，目前正在招募大學生志工，前來幫忙清除，是個體驗、學習人與環境和諧共存的難得機會。

水雉園區有15公頃，水雉棲地的水域則約12公頃，園區主任李文珍說，園區是個人工濕地，需要不斷的人為經營與管理，透過人力清除強勢的荷花與觀音蓮，維護水雉棲地。

許多遊客看到水雉園區內長滿荷花、觀音蓮、芡實、菱角，以為水雉棲地營造得很好，其實錯了，荷花、觀音蓮繁殖過剩，會影響水雉繁殖和棲地水生植物分布的多樣性，但園區人力有限，僱工太花錢，今年向大學校院發出志工召集令。

李文珍說，水雉的棲地偏好浮葉性植物如菱角、芡實、睡蓮，它們的葉片貼在水面，有利水雉覓食、行走、築巢，其中，菱角葉常有很多昆蟲與水中生物，芡實則有螺，花還可以吸引昆蟲，都是水雉喜歡住的「帝寶」，萬不得已才會去住荷花、觀音蓮「貧民窟」。

荷花、觀音蓮突出水面，對水雉的生存沒有幫助，又會佔據相當面積的棲地，影響水雉的活動空間，必須清除，芡實過多也要部分清除。9年前，水雉繁殖數量最低，就是因棲地被這些水生植物佔滿所致。

園區將在10月在水雉繁殖期後，展開清理工作。