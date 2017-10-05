國慶日將到 小朋友持國旗踩街、唱「生日快樂」歌

國慶日將到，烏日幼兒園帶著小朋友拿著國旗在社區踩街，並高喊中華民國生日快樂。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-05 20:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕下週二就是國慶日，烏日一家幼兒園，為了讓小朋友們從小就有愛國意識，教職員今日帶著70位小朋友在社區拿著國旗踩街，沿途大喊及唱中華民國生日快樂。

感動國際運動賽事，每當台灣的選手獲獎拿著國旗的畫面，烏日諾貝爾幼兒園的負責人林彥君決定今年首次安排小朋友拿著國旗進行社區的踩街活動，要讓小朋友從小就養成愛台灣、愛國旗的情操。

今日70位小朋友在林彥君、老師及愛心媽媽帶領下，從諾貝爾幼兒園出發，沿途用國、台語高喊「中華民國生日快樂」。

小朋友首站來到市議員吳瓊華服務處，面對這一群天真的小朋友，吳瓊華更是頭上繫上蝴蝶結，打扮成可愛的小女生，跟小朋友玩在一塊。

小朋友並用國、台、英三種語言，為中華民國唱「生日快樂」歌，附近居民及服務處的人都很感動，也覺得小朋友好可愛。

吳瓊華表示，很高興諾貝爾幼兒園能發起小朋友拿著國旗進行踩街的活動，現在雙十國慶的活動已經很少人在舉辦，讓小朋友有參與國家生日的慶典，可讓孩子了解國慶的意義，也可與社區互動，是一個具有親身教育有意義的經驗。吳瓊華還送小朋友糖果及可愛卡通貼紙。

此外，小朋友還到仁德里長洪炳煌及九德里長林國佑服務處，兩位里長都送小朋友養樂多及貼紙。

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