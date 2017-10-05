SEAFOOD看病有特權？直接插隊進長庚診間

佛教如來宗創始人妙禪爭議不少。（翻攝自臉書）

2017-10-05 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗創始人妙禪又被爆料！媒體報導，日前大批信眾陪妙禪到林口長庚醫院，不僅有榮譽副院長到大門迎接，還免排隊就進診間看診，影響其他病患權益。對此，林口長庚回應，是副院長個人行為，僅能規勸，醫改會則痛批「特權」、「不公平」。

《蘋果日報》報導，妙禪被直擊，本月2日在信眾陪同下，到林口長庚醫院，當天下午3點，篤信妙禪的林口長庚醫院榮譽副院長宋永魁，與妻子在大樓門前等待迎接，期間兩人來回踱步、看手機，約過半小時後，妙禪戴口罩出現，宋永魁夫妻合掌參拜，就帶著妙禪到三樓腎臟科的診間。當時診間跳到34號，妙禪預約47號，但一行人直接插隊進入看診。

報導提到，宋永魁就像助理一樣，自診間探頭呼喚妙禪的助理聽醫囑，就診約10分鐘出來，宋永魁還說妙禪「太瘦了，要多吃肉」，且讚妙禪糖尿病控制得不錯。接著妙禪坐上要價600萬的積架，在信徒恭送下開車離開，回到八里的實驗禪園。

被問到妙禪疑有特權看診，林口長庚醫院副院長兼發言人黃璟隆表示，是宋醫師個人行為，院方會找他討論了解原委，規勸他尊重其他病患權益，不要再有此行為，但黃璟隆也認為他們「說不定有急事」。宋永魁則未聯繫上，尚未回應此事。

報導引述台灣醫療改革基金會研究員辜智芬說法，她認為無法接受，不應靠特權和關係插隊，認為醫院的管理階層須做檢討。