八卦山脈政治宗教大戲！青天白日旗vs五星旗

定覺寺不只再舉辦法會時高掛青天白日國旗，還有前總統蔣介石銅像坐鎮。（記者顏宏駿攝）

2017-10-05 00:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈正上演「五星旗對決青天白日旗」的「宗教大戲」！百年古剎「碧雲禪寺」被建商改造為「共產主義基地」，寺內遍插五星旗，引發民眾反感，值得玩味的是碧雲禪寺鄰居「定覺寺」升起「青天白日旗」，兩造比鄰而居，形成「青年白日旗對決五星旗」的有趣場面。

有別於被改造的碧雲禪寺，五星旗插滿寺，定覺寺特製一八角升旗塔，塔座約5坪，升旗塔前有兩面青天白日旗，寺方說神明降旨就會舉行升旗典禮。

碧雲禪寺與定覺寺的升旗台相距甚遠，算是「王不見王」，但由於兩寺比鄰，不知情者還以為，代表「中華民國」的定覺寺，看不慣建商魏明仁「欺負弱小」，站出來以「青年白日旗」「鎮壓」五星旗，「定覺寺替天行道，教訓毛匪小子」差點在地方傳為美壇，但深入了解後，才知道「定覺寺」不問俗事，對魏明仁的行逕「不予置評」。

定覺寺表示，她們早在23年前就在此立寺，信徒廣佈四方，住持釋德法為泓揚佛法，「受天帝降旨」寺內另創「定國寺」，以中華民國政府體制五院、八部創立，形成諸神制廟體制，每到重要法會就會升國旗。

由魏明仁把持的碧雲禪寺，雖有廟的外殼，但政治意味濃厚，每日升五星旗，早晚播中國國歌，高調的舉動早已引起當地民眾反感，大罵魏明仁「背骨囝」，但台灣為言論自由的國家，魏所為屬於言論自由範疇，檢警至今未有強制作為，倒是國安人員已經鎖定碧雲禪寺，認為魏明仁主動奉獻碧雲禪寺給中國作為「統戰據點」，已有多名退休情治人員循此管道跟中國官員輸誠，得以在中國大肆買房、買樓、做生意，國安單位擔心，國家機密因這些退休情治人員而外流。

定覺寺旗塔有青天白日旗高掛。（記者顏宏駿攝）

碧雲禪寺插滿五星旗。（記者顏宏駿攝）