找回「失落的溫泉」 建商懸賞3萬找源頭

黃朝雲拿到一張疑為日治時期軍官宿舍明信片，上頭有「山仔頂溫泉」字樣。（黃朝雲提供）

2017-10-04 12:41

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市圳頭里、長竹里交界，日治時期曾被發現溫泉，老爺建設董事長黃朝雲自朋友手中拿到疑為日治時期一張明信片，上頭有軍官宿舍且標註山仔頂溫泉等字，以及有「溫泉」標記的老地圖，但事隔近半世紀，圳頭、長竹里民都只聽耆老講，黃朝雲希望找回「失落的溫泉」，懸賞3萬元尋找溫泉位置。

黃朝雲、圳頭里長楊文俊等人，今陪同市長涂醒哲探勘疑有溫泉的北排分支下游，自妙雲蘭若寺旁一處農徑步行約500公尺，查看北排分支周遭環境。

黃朝雲表示，5月他就透過臉書貼出「懸賞3萬元尋找知道水源地溫泉位置耆老」一文，當時有民眾提供一篇論文，提及日治時期日人在現在長竹里混元宮位置，曾開發溫泉還設溫泉旅館，但疑似開發過度、溫泉變少而沒落，如能找回這失落的溫泉，相信翻轉嘉市城市形象、讓觀光更上層樓。

圳頭里長楊文俊說，北排分支早就存在，聽耆老說在上游聞過硫磺味，加上舊地圖曾標記「溫泉」，但位置不清楚、溪流也不易進入，目前透過申請農委會「農村再生」計畫經費，先將北排分支中游、近村落的農路鋪設步道，沿途規劃景點，打造讓民眾觀光休閒的輕旅行步道，再溯源尋找溫泉。