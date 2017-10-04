中秋節烤肉好歡樂 但小心PM2.5飆高影響健康

環保署曾對中秋節空氣品質進行監測，發現中秋節的細懸浮微粒指數（PM2.5）及懸浮微粒指數（PM10）在夜晚都會飆高，研判與烤肉有所關聯。圖為烤肉示意圖。（資料照，記者張忠義攝）

2017-10-04 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕今天是中秋節，許多民眾在中秋節前後幾天都會烤肉，不過行政院環保署曾針對中秋節空氣品質進行監測，發現中秋節的細懸浮微粒（PM2.5）及懸浮微粒（PM10）在夜晚都會飆高，研判與烤肉有關聯。

根據《中央社》報導，行政院環保署曾在中秋節氣候條件良好、且沒有境外污染源影響的條件下比較全台PM2.5濃度，發現PM2.5及PM10在晚上比下午飆升約2成，PM2.5在中秋節下午濃度是13.2微克／立方公尺，晚上則測得16.3微克／立方公尺；PM10在中秋節當天下午濃度約23.7微克／立方公尺，夜晚卻也飆升到28.9微克／立方公尺，研判與中秋烤肉活動有關。

環保署環境監測及資訊處處長張順欽提醒，北部氣候不佳，加上有民眾可能會在室內烤肉，應該注意通風，才能降低對身體的影響。張順欽也提到，環保署曾在這2年大甲媽祖遶境時，對路邊的烤香腸攤販做測量，結果測到的PM2.5濃度超過200微克／立方公尺，最高甚至達到358微克／立方公尺，是環署PM2.5達到有害標準的5倍。