高市彌陀、梓官2區 明停水9小時影響6238戶

2017-10-04 08:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣自來水公司第七區管理處配合高雄市府水利局箱涵改遷工程，高市彌陀、梓官2區明天上午9時至晚間6時停水9小時，總計影響6238戶，呼籲用戶儲水備用。

水公司第七區管理處表示，緊急配合市府水利局箱涵改遷工程，水公司需配合斷管停水，將於5日上午9時至晚間6時停水9小時，呼籲用戶儲水備用。

水公司表示，停水區域是梓官區梓信里，彌陀區則是全區停水，包括舊港里、文安里、鹽埕里、過港里、光和里、彌靖里、彌仁里、彌壽里、彌陀里、海尾里、漯底里、南寮里，總計停水戶數6238戶。

水公司指出，請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，免付費客服電話1910、岡山服務所07-6222814。

水公司說，停水如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

水公司指出，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，可能水壓較低致延遲供水。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。