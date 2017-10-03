9年首見！中國籍配偶染德國麻疹 產下聽損女嬰

2017-10-03 15:22

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增1例先天性德國麻疹症候群（CRS），中部一名中國籍配偶，去年在台產下1名女嬰，不只外型比正常嬰兒小一號，且有聽力缺損與白內障等情形，經檢驗審查確診為CRS，為國內繼2008年後再度出現病例！

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，該名女嬰的母親，除了約懷孕12週時的首次產檢在台進行，其餘產檢均在中國的醫院處理，直到12月再度返台產女，當時女嬰被生下來後，體重、身長、頭圍等生長指標均小於正常範圍，檢查時陸續發現有聽力缺損與白內障等情形，經檢驗審查確診為CRS。

吳佩圜指出，該名女嬰的母親無特殊病史，疫苗接種史不明，去年6月首次在台產檢時，已檢出德國麻疹抗體陽性，推測在妊娠早期感染德國麻疹。

吳佩圜說明，孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能會造成死產、自然流產，或是所產下的嬰兒可能因CRS出現耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等先天性缺陷，嚴重甚至會導致死亡。

吳佩圜提醒，計劃懷孕的婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），以保護自身與胎兒健康。

根據疾管署統計，我國從2001至2017年，累計有6例CRS，包含4女2男，其中2例本土，3例境外移入來自越南，印尼，中國大陸，1例感染地不明，並有2例死亡。