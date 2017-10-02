台灣欒樹花期大爆發 東螺溪成夢幻隧道

東螺溪旁台灣欒樹進入花季盛開期，紅黃相映，猶如進入夢幻隧道。（記者陳冠備攝）

2017-10-02 22:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕下雪了，還是黃色的雪！彰化縣東螺溪北岸種植一排1.5公里的台灣欒樹，目前正是開花期，黃色花苞相繼爭豔，而欒樹樹梢也悄悄結了紅色果實，紅黃相映渲染，猶如一條夢幻隧道，吸引不少民眾前往拍照。有民眾表示，賞花期正是時候，可是車輛往來頻繁，無法盡興徜徉覺得可惜，希望能假日封路賞花。

今年氣候溫暖，風災少，東螺溪上的台灣欒樹隧道睽違3年，花期再度大爆發，徐風吹來，黃花翩翩掉落如雪花，讓人驚豔不已，因此吸引不少遊客到此瀏覽拍照，彰商美聲合唱團多屆校友也來此辦起小小同學會，在美景陪伴下引吭高歌，令人陶醉。

彰商美聲合唱團團長楊麗蘭說，從媒體上得知台灣欒樹盛開，因此邀集夥伴來踏青賞景，紅黃相間的隧道很有特色，覺得主管單位可以封路辦市集，讓更多人觀賞。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，上個月辦理欒樹節活動，即首次進行東螺溪封路，讓遊客「躺街」，徜徉欣賞黃花美，活動過後收到不少回覆「何時要再封路躺街」，可是活動經費、管理人力龐大，目前尚無打算，不過今年天氣好，花季可望延長。

縣長魏明谷表示，很多人建議，希望能每個月選1個星期六或星期日，在東螺溪綠色廊道封路舉辦文創市集，能讓民眾貼近東螺溪和台灣欒樹廊道，了解彰化縣之美，未來將會召集教育、工務、水利、城觀及文化等相關單位，評估後再決定。