課綱爭議藍攻綠護 藍委：潘文忠官位保衛戰

課綱爭議，教委會今天「藍攻綠護」，國民黨立委陳學聖今天質詢時，直批教育部長潘文忠正進行官位保衛戰。（記者林曉雲攝）

2017-10-02 13:10

〔記者林曉雲／台北報導〕因為高中國文文言文比例爭議，立法院教育委員會今天安排教育部長潘文忠專案報告，民進黨團發布甲級動員，呈現「藍攻綠護」的局面。國民黨立委陳學聖質詢時直批，教育部長潘文忠正進行官位保衛戰，他質問潘文忠部長9月10日有沒有犯錯？有沒有決議維持研修小組草案？當天教育部發布決議維持研修小組草案新聞，之後沒有更正過這個新聞，這代表當天是秉持專業做出的決議。

陳學聖表示，9月10日潘文忠裁示維持研修小組決議是教育部秉持專業，10日之後也沒有對教育部自己發布的新聞做過更正，但23日卻推翻教育部自己宣布的新聞內容，他質疑潘文忠9月10日有沒有犯錯？如果10日宣布研修小組草案比例，潘文忠沒有犯錯，那就是23日翻案的課審大會犯錯。

陳學聖也質疑潘文忠從9月10日到9月23日忙於自己的教育部長官位保衛戰，他曾希望陪家長團體跟潘文忠見面討論，但潘文忠予以拒絕，潘文忠曾告知他，他沒有跟文言文派或白話文派接觸過，這兩週部長在忙什麼，難道在忙於部長官位保衛戰？期間，潘文忠曾見過4個綠營立委討論課綱，他身為藍營召委，兩週從白天到深夜「求見」，潘文忠始終不肯見面，中間有太多疑點，他要求潘文忠公布9月10日他個人的發言及主持內容。

潘文忠表示，這兩週是因為內閣改組和預算重新調整，不是他不和陳學聖見面，至於見立委陳其邁，是因為陳其邁很關心課綱，因此他向陳委員說明。

時代力量立委高潞．以用在質詢時則質疑，教育部法制處嚴重失職，竟然還需要找外部律師列席課審大會，課綱審議是例行業務，總不能每次都這樣出包呀！

民進黨立委何欣純也指責，潘文忠主持課審大會好像「議而未決、決而未議」，要求潘文忠表態說明。潘文忠承認，當天他主持議事不熟稔，課綱審議是課審大會職權，10日會議未完成決議，23日不是一事兩議、也不是翻案。