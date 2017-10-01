攬「客」有一套 浪漫客家庄地景新秘境

客家文化館在後廣場階梯上新推出新地景「浪漫客家庄」，以馬賽克藝術及童趣的方式呈現客家老屋、埤塘生態及茶園景觀。（記者李容萍攝）

2017-10-01 22:45

〔記者李容萍／桃園報導〕客家老屋、埤塘生態及茶園景觀是桃園客家具代表性的生活地景，桃園市政府客家事務局在客家文化館推出新地景「浪漫客家庄」，在後廣場階梯以馬賽克藝術及童趣方式呈現，宛如桃園客庄的縮影，在此拍照打卡、好好玩，也成為探索浪漫台三線的新秘境。

除了「浪漫客家庄」馬賽克階梯，在客家文化館的前廣場有去年啟用的「桐花秘境3D地景藝術」，園區內各角落也建置「狀元郎騎布馬」、「桐花階梯」、「咕咕鐘」、「 歐家老屋迎客牆」、「客家諺語步道」、「客庄體驗水車」、「客家公仔裝置藝術」、「花現鼓亭畚」及「桐花茶壺」等地景，吸引大、小遊客與地景互動、拍照打卡，感受客家文化之美；客家事務局統計，去年造訪客家文化館人數超過60萬人次，較前年增加12萬人次，地景之旅似乎成了攬「客」的重要亮點。

另外，客家文化館每週六、日下午2時至4時舉辦「日頭花假日廣場暨客家文創市集活動」，安排客家藝文展演及免費客家DIY體驗，民眾到此集章獲得日頭花代幣，在館內兌換機兌換好禮帶回家。