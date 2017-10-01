大人嗆聲小孩道歉 違停紅線家長：我們沒有錯

2017-10-01 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕桃園1名社區警衛在臉書上發文表示，有住戶反映，車道口紅線上有人違規停車，他上前詢問車主是否在等人，沒想到最後卻演變成口角衝突。雙方互不相讓，車內的小女孩哭喊道，「叔叔對不起，都是我的錯」，家長則對小女孩說「你幹嘛跟他對不起，我們沒有錯」。

根據自稱社區警衛發布的影片內容，警衛向車主詢問對方為何要將車停在紅線上，女子表示要接小孩，而警衛向對方表示「OK」，沒想到遭男子上前質問，雙方起了口角衝突。

口角衝突越發激化。女子表示不明白為什麼車不能停這邊。警衛說「紅線是事實」，女子回「我沒有錯，我有停很久嗎」？還強調整條路都是紅線、大家都違規，要警衛找警察來。男子接著說，自己才停不到1分鐘。警衛回說，是依照住戶們要求執行工作。男子反嗆，那地段是公有地，還指社區將交通錐放在紅線上也違規、是「路霸」。

男子質問說：「我停在紅線上，我有違規嗎？」警衛反問：「所以你們覺得停在紅線上OK嗎？」女子接著說：「不是違停！」警衛吃驚地說：「這裡紅線誒！」女子說：「8點以後是不是可以停？」還反問，有規定紅線不能停車嗎？此時，車內傳出小女孩的哇哇哭聲，女孩的聲音說道：「叔叔對不起！」沒想到女子隨即喝斥：「你幹嘛跟他對不起，我們沒有錯！」小女孩又說：「叔叔對不起，都是我的錯」警衛說：「不是說妳的錯哦，妹妹，妳的家人的觀念需要改一下。」這輛車接著揚長而去。