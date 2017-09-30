台鐵古莊站絕版名片式車票 1.5小時賣光

今天開賣的古莊站限量名片式車票。（記者王秀亭攝）

2017-09-30 15:45

［記者王秀亭／台東報導］台鐵古莊站明天起改為無人號誌站，在其營業最終日於台東站開賣絕版限量名片式車票，有鐵道迷從昨天下午2時就來排隊，今天下午1時開賣，1個半小時788套全數賣光，還有50多名排隊民眾鎩羽而歸。

台鐵古莊站是台東最南端，進入中央隧道前的火車站，1天僅有4班普通車停靠，每天平均乘客不到1人，花蓮運務段業務調整，從明天起由三等站變成無人號誌站，該站僅存的名片式車票也在今天舉辦特賣活動，13款車票採成套方式，分3組發售。

這幾天古莊站湧入不少鐵道迷，紛紛在站內外拍照留念，最終日吸引更多人前來，也有另一批鐵道迷相中難得釋出的名片式車票，開賣套票的台東站從昨天下午就有民眾排隊，開賣前已有200多人等著買票。

搶頭香的是來自高雄的18歲青年高嘉鴻，他說，得知名片式車票不到1000套，昨天就搭車到台東，以往排隊頂多排7、8個小時，這次破天荒排了將近24小時，滿足6套後，下午4時還要再搭最後一班普通車到古莊站，做最後的巡禮。

來自高雄的高嘉鴻是第一個買到名片式車票的民眾。（記者王秀亭攝）

為了限量的名片式車票，台東站從昨天下午起就有排隊人潮。（記者王秀亭攝）

台鐵古莊站明天起將成為無人號誌站。（記者王秀亭翻攝）