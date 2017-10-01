流感疫苗開打！接種事項先知道

即將進入流感高峰期，與一般感冒不同的是，流感容易引發重症；即便已經注射流感疫苗的民眾也不可大意，因為仍有感冒的可能。（記者李惠洲攝）

2017-10-01 08:30

〔記者林孟佳／台中報導〕即將進入流感好發的季節，家中的長輩和小寶貝們都能夠接種流感疫苗嗎？接種過後，是否就不必擔心天氣變冷、身體受寒而感冒呢？這些關於流感的疑惑，你也有嗎？

中國醫藥大學附設醫院家醫科主任林文元表示，流感病毒可分為A、B、C三種型別，台灣主要流行之季節性流感病毒有屬於A型流感的H1N1、H3N2，以及B型流感，潛伏期約1～4天，傳染途徑主要由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染。冬季天冷人們大多緊閉門窗，進而形成最佳的感染環境。由於流感病毒可在寒冷、低溼度的環境中存活數小時，傳染力強且容易引發肺炎、腦炎等較嚴重的併發症，注射疫苗雖可降低併發症的發生並減少80％死亡率，但人要產生抗體需2～4週的時間，這段期間得到流感或一般感冒的機率還是等同於施打之前。

林文元進一步解釋，目前市面上的疫苗配方全球相同、安全性高，除了極少數對雞蛋嚴重過敏者、重大疾病的患者不建議接種外，其他有輕微感冒者則不受影響，但施打前仍必須由醫師評估是否適合施打。另外，林文元提醒，目前政府推廣每年10/1起得以施打疫苗，每回注射的效期約6個月，若家中有照護老人、幼童者建議同步施打。

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