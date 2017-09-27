上有綠能下有綠葉！ 屏東太陽能板下種出青花菜

2017-09-27 22:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣夏季高熱多溼難種葉菜，夏天都得仰賴進口，農委會鳳山熱帶園藝試驗分所（簡稱鳳試所）在太陽能板的溫室成功種植出青花菜，鳳試所表示，未來將進一步達到「上有綠能、下有綠菜」的空間利用極大化。

政府近年力推太陽能發電，部分農地淪單純發電廠，農地農用的爭議不斷，去年蔡政府上任後發起「新農業計畫」，鳳試所為扭轉情勢與枋寮光電業者向陽優能有機農場合作，今天正式宣布可在炎熱夏天種出青花菜。

鳳試所表示，青花菜具極高營養價值與保健功效，除富含抗氧化物質外，更有充足葉黃素，一向是國人餐桌寵兒，台灣夏季高溫多濕，不易栽種，台灣於5到10月間青花菜產量供應不足，大多仰賴進口，平均每月進口量約500公噸，但進口批發價高，每公斤要70元上下，最後順利培植的耐熱優質青花菜「台農亞蔬三號」，未來可望「填空」這期間青花菜市場。

鳳試所長陳甘澍指出，光電溫室設備更堅固，挑選過小白菜、菠菜、萵苣等葉菜類，再從中各選10品種栽種試培測試各作物基礎溫溼度資料，經過不斷反覆實驗，也開創光電溫室種作物新模式。

陳甘澍說，試驗的光電溫室挑高5公尺，透光率約60到67％，種出這批青花菜就是要先做給農友看，11月還會公布「葉菜英雄榜」，告知農友最有利種植資訊，且還會再試培果菜類持續發展。

向陽董事長陳貴光表示，食品從產地到餐桌過程需一條龍式把關，這批青花菜在高餐附屬高中的烹飪下，展現前所未有的有機新滋味，也希望未來這些食材能成為安全的美食。