中壢六和商圈萬聖活動 快來COSPLAY「妝」魔作樣！

六和商圈「百變驚像獎－萬聖鬼王遊六和活動」即將登場。（部落客ANGEL提供）

2017-09-27 22:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府經濟發展局、中壢區六和商圈發展促進會合辦「百變驚像獎－萬聖鬼王遊六和活動」，將於10月28日下午在銀河廣場舉創意變裝比賽及踩街活動，10月1日至21日受理參賽報名外，從10月1日至27日推出「六和好SHOP」促銷活動，提供價值超過百萬的抽獎品，消費滿額即可摸彩，且週週抽出機車大獎。

六和商圈發展促進會理事長鄭玉容表示，六和商圈商圈以威尼斯影城及SOGO百貨為核心，由中豐路、環北路、延平路及中美路所包含的街區範圍，結合周邊精品服飾、各式主題餐飲店、各類醫療診所、銀行與咖啡館等，結合電影文藝氣息、各式潮牌精品、傳統與流行美食於一身，也是特色咖啡館最密集的一區。

六和商圈以萬聖節為主題的節慶活動，今年是第4年舉辦，主要針對家庭族群、變裝秀競賽與踩街遊行的方式推廣，競賽以商圈高額消費券為獎項，不僅能活絡商圈也讓得獎者能快樂消費。

其中，創意變裝比賽2人以上即可組隊參加，競賽前3名可獲1萬5000至7000元不等的商圈店家商品，評分標準包括遊行創意、服裝造型、才藝表演、走秀台風、現場人氣，報名網址。

此外，消費者下載「177桃園APP」，至店家消費有機會獲得線上刮刮樂，刮中獎項超過1萬份。