台南市民卡類別這麼多 議員要求整合為一

2017-09-27 18:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市市民卡發行量約41萬張，為僅次於桃園全台排行第二的縣市，多位議員今天提出質詢，質疑卡片類別過多，要求民政局應整合成一卡、增加功能，提高發卡量。

市議員賴惠員表示，市民卡總共分4類，分別為寶貝卡、一般卡、學生卡、社福卡，申請單位與權責單位通通不一樣，應該以發行「一張卡片走天下」的概念，以程式設定末端設備自動辨識，節省人力、物力的消耗，也讓市民可以輕鬆申辦。

市議員唐碧娥說，市民卡目前已開放臨櫃辦卡，希望能拉抬辦卡人氣，但要提高辦卡人次，關鍵點應是在特約店家優惠的多寡，建議民政局，可與台南在地企業統一超商門市合作，釋出利多，對民眾才有吸引力。

市議員林美燕則表示，市民卡推行2年多，大多數市民卻仍不清楚市民卡功用為何，更不曉得可以用市民卡在公部門機關繳納規費。甚至在一般大眾普遍認為「可有可無」的情況下，市府要如何推廣增加使用效率、改變民眾使用習慣，都需要一套縝密的配套措施，否則繳費機器都淪為裝飾品，成為紙上談兵，浪費公帑。

民政局長陳宗彥表示，因為系統的不相容性、市民卡優惠內容不同，目前在整合為一張卡片的技術上有難度。該局也曾與統一接洽過，但統一有其企業文化，目前並無合作計畫。