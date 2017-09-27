醫訊》台美成立跨國實驗室 聚焦高死亡率肺癌研究

台美第一間跨國研究實驗室將聚焦於肺癌研究。（台北榮總提供）

2017-09-27 16:09

〔記者林惠琴／台北報導〕肺癌長期位居國人癌症死因首位，5年存活率低於3成，台北榮總與陽明大學團隊今召開記者會宣布，今年8月與美國國家癌症研究院簽訂合作備忘錄，並成立台美第一間跨國研究實驗室，將聚焦於東西方族群肺癌特性異同，以及精準醫療、癌症幹細胞、腫瘤免疫及表觀基因研究，成果可提供臨床治療參考。

台北榮總腫瘤醫學部藥物治療科主任楊慕華表示，目前肺癌基因型至少10種以上，東西方族群罹患肺癌的臨床特性與藥物反應有相當大的不同，像是亞洲人的肺癌高達6、7成為具表皮因子突變的肺腺癌，經常發生於無抽菸習慣的女性，對於標靶藥物療效較佳，但西方族群表皮因子突變比例相對低，標靶藥效有限。

楊慕華指出，今年2月美國致力於癌症研究的Stephen J. Solarz紀念基金會與美國國家癌症研究院David Schrump教授所帶領的研究團隊，到台灣醫學中心參訪，預備成立跨國實驗室，最後經過兩度訪問與密切討論後，在8月決定與榮陽團隊合作，共同出資籌設實驗室，預計會派2位博士來台長駐，將以肺癌為研究主軸，探討東西方族群不同種族、地理環境、生長背景形成肺癌的差異與精準醫療、癌症幹細胞、腫瘤免疫及表觀基因研究。

台北榮總醫研部基礎醫學科主任邱士華說明，精準醫療是指早期偵測、治療與追蹤復發，癌症幹細胞則是從日本開始的研究，原理是抽血培養胚胎細胞，可再分化成免疫細胞，然後注入體內對抗癌細胞，達到抗癌效果，但一切尚在研究中；楊慕華補充，腫瘤免疫是指現有研究認為，不同種族罹患肺癌除了基因型不同外，在腫瘤周邊的免疫細胞或許也有差異，有待進一步研究，至於表觀基因，則是肺癌基因型可能會受到環境影響而不同，相關研究若能有所發現，均有助於導引出肺癌的新有效療法。

楊慕華強調，目前預計首期合作5年，研究成果可望解決肺癌治療的難題、提供臨床治療參考。