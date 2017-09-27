在地結盟 中台科大、林新醫院、烏日林新簽約產學合作

2017-09-27 14:28

〔記者何宗翰／烏日報導〕中台科技大學與林新醫院長期維持產學合作，林新醫院一直是中台科大學生重要的實習和就業機構，今天校院雙方在烏日林新醫院及原有的林新醫院南屯院區兩機構，同時掛上「中台科技大學合作醫院」牌匾，宣示雙方將更緊密合作，進行人才培育和其他面向的產學合作。

中台科大校長李隆盛表示，烏日林新今年初剛啟用，是烏日區最大的醫院，中台科大重視「專業技術與人文關懷並進、人才培育與產學合作並重」的教育，感謝林新醫院長期以來協助促進這樣的教育理念，未來的合作將更加深、加廣，培養從學校到醫院無縫轉銜的專業人才。

林新醫院院長林仁卿說，中台科大從96年10月開始，和林新醫院產學合作已經10年，中台科大醫學檢驗生物技術系、醫學影像暨放射科學系、護理系都到林新來實習，醫護人員也到中台科大授課，教學相長，今天掛牌合作醫院，鄭重宣示雙邊將更深化和廣化合作項目，繼續培養後進、貢獻社會。

烏日林新醫院院長陳雲娥說，林新醫院宗旨為「提供以病人為中心的醫療照護及促進社區健康」，與中台科大培育健康產業人才的特色，以及致力發展長照與全人照護的目標相契合。感謝中台科大對醫療產業所需專業人才的持續努力與貢獻，並提供林新醫院同仁在職進修的管道。