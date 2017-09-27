清晨4點15分台北車站集合！帶你去坪林看無敵日出！

坪林日出無敵美景。（陳政偉攝，坪林區公所提供）

2017-09-27 08:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局最新推出的「Fun慢朝食日之出－坪林祕境日出之旅」，竟然要報名民眾清晨4點15分就在台北火車站集合！趁著天色微亮，就搭車前往位於茶鄉坪林的獅公髻尾山麓南山寺前觀日出，當光芒萬丈的太陽從東方山林出現，燦爛的光輝瞬間為周遭景物披上金色外衣，所有人一片讚嘆聲，早起的慵懶全都拋向九霄雲外。

南山寺座落在坪林區漁光村的山頭，面向四方廣闊的景致一覽無遺，除了日出還有壯麗的雲海，隨著季節變換，展現大自然的萬千氣象，令人心醉神迷，此地原本就是許多攝影愛好者的秘密景點，這次隨著觀旅局推出的輕旅行浮上檯面。

經整合成套裝行程，以450元優惠價包括舒適專車來回、精選在地早餐、茶庄農園體驗與品茗、隨團領隊導覽解說、冷泡茶、特色禮物與保險十分超值。

坪林區長施明慧全心推薦，遊客可在涼爽的初秋，即日起至10月底每個週六起個大清早，搭乘專車來到南山寺，邊享受早餐邊等候日出，清晨的冷空氣還凝結在滿山遍野的茶樹枝葉上，深深呼吸一口山林的新鮮空氣，就能聞到隨著徐徐微風遞送來的茶葉清香。

一旁的南山寺建寺迄今已有125年的悠久歷史，走進廟裡向菩薩誠心敬拜，然後還可在旁邊的辦公室內，看到管委會珍藏的「飛龍在天」照片，讚賞大自然的神奇傑作。

帶著美好的視覺享受與茶香回味，回到台北火車站才早上9點，還可以從容規畫週末的精彩行程，報名電話02-25861777。