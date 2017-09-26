醫病》腫瘤吃掉右側骨盆 路都走不了

2017-09-26 15:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名57歲男性患者因右側骨盆疼痛到無法行走，就醫後竟發現右側骨盆腸骨出現巨大腫瘤，還吃掉了整個右側骨盆，若不動手術恐會破壞整體肢體行動。

三軍總醫院骨科主任吳佳駿說，骨盆手術是骨骼肌肉最困難的手術之一，因出血量大、且範圍大，風險很高，但又一定得施作，不然腫瘤迅速增大後會讓患者疼痛難忍，生活品質通通不見。

骨盆是由左右兩側的髂骨（腸骨）、坐骨與恥骨組合而成、以及後面的薦椎和尾椎的椎體所組成的圓盆狀結構，是人體結構學裡最複雜的部份。

三軍總醫院骨科部引進最新3D影像模擬及列印技術，率先應用於骨盆腫瘤切除病人，包括術前模擬腫瘤切除範圍及鋼板預先塑形，術中移除腫瘤後再將先前已塑形之鋼板植入病患體內，除可更精準切除腫瘤外，大大的減少手術時間及術中出血量。

吳佳駿說，透過3D列印的模型以實體模擬的方式，決定須切除腫瘤的範圍及之後鋼板最適合擺放的位置、預將鋼板塑型決定最佳曲度，進而做到模擬合適的鋼板固定，甚至可提供每隻固定螺釘的長度。

吳佳駿說，客製化的預先塑形鋼板能提供腫瘤病患手術中最適當的曲度、最佳的擺放位置、協助腫瘤移除，大大減少手術時間並給予最佳的固定效果，大幅降低手術時間和減少大量出血風險。