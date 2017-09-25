獨家》海外就醫核退金額恐剩4成3 影響約13萬人

衛福部健保署決定將海外就醫核退上限由國內醫學中心改成各級醫院、診所平均醫療費用計算。（記者林惠琴攝）

2017-09-25 09:39

〔記者林惠琴／台北報導〕民眾海外就醫返國後可申請健保核退，過去上限一律以國內醫學中心平均醫療費用計算，但發現疑有中國診所與台灣人聯手詐領健保費等浮濫申報現象，衛福部健保署決定將核退上限由國內醫學中心改成各級醫院、診所平均醫療費用計算，推估可獲給付最高只剩下現在的4成3，影響約13萬人，最快今年底前上路。

「全民健康保險法」規定，因緊急傷病在境外就醫，事後可申請核退相關費用，給付上限以國內醫學中心平均醫療費用為基準，目前每次門診最高2193元、急診3729元、每日住院8543元。

健保署統計，去年國人海外就醫向健保署申請核退費用共計13萬餘件、約3.7億元，其中，仍以中國為大宗，占比約10萬件、2.6億元，以急性上呼吸道感染（俗稱「感冒」）為主。

健保署醫管組長龐一鳴表示，因為發現有疑濫用健保資源情形，加上醫界反映國人海外就醫可能到診所，核退上限卻以國內醫學中心平均醫療費用訂定，不對等、不合理，進而決定調整規定。

一開始擬全面取消民眾海外就醫核退制度，但龐一鳴解釋，與醫界討論後，認為有些海外醫療院所難以明確區分診所、醫院層級，最後決議不論到大醫院或小診所就醫，未來核退上限仍是一口價，只是改用國內各級醫院、診所平均醫療費用為基準。

健保署指出，目前海外就醫核退以國內醫學中心平均醫療費用為上限，若以門診為例，每件約2000元出頭，但改以各級醫院、診所平均值的話，會降到約865元，等於最高只能領到原本4成3的金額。