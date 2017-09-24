不是每個學務主任都很兇！ 她用親切幫學生建立價值獲師鐸獎

2017-09-24 21:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「不是每個學務主任都很兇！」宜蘭國立羅東高商學務主任許絹屏，雖然主修音樂，但投入學生輔導領域卻超過10年。她常有想不完的創意，每年號召學生投入國際志工，讓高職生從服務找到自我價值，對教育熱誠也讓她獲得今年度師鐸獎。她謙遜地說，是學務工作，讓她看見學生的價值與自信。

許絹屏是羅商的音樂老師，但她不僅教音樂，還一心投入學務輔導工作，透過活動，如同姊姊帶弟弟的方式，鼓勵同學從關懷、服務上，找到自我價值。

為幫助學生建立自信，先在校內創設扶輪少年服務團，鼓勵學生走入偏鄉服務，還發起「愛女孩」、「一旗助學」、「舊鞋救命」等活動，帶著男女同學縫製布衛生棉，或利用競選旗幟縫製背包、募集舊鞋，送愛到非洲。

許絹屏說，高職生常會認為自己能力夠不夠，但其實他們也很願意付出，所以她帶著孩子一起做，以身作則，用身教取代記過等管教方式。她也認為，即便學務工作累又忙，但也讓她看見學生的改變。

值得一提的是，獲得師鐸獎還有個插曲，許絹屏笑說，當時赴教育部接受面試時，委員還疑惑地說，「為什麼學音樂卻從事輔導工作？」

她直截了當回答，我的學生有音樂劇歌手、唱片藝人、廣告導演，也許不是大家認知的古典樂，但輔導出來的學生卻有多元發展，「讓學生看到自己長處，這就是她在做的事」。

師鐸獎為教育界最高榮譽，國立羅東高商今年有兩名教師獲頒這項殊榮，除學務主任許絹屏外，還有前主任教官林再長都獲頒這項榮譽，將於月底北上接受表揚。＃