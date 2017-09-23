傳承習字、敬字 龍潭客家三獻禮「送聖蹟」

龍潭聖蹟亭以客家三獻禮進行「送聖蹟」祭儀，重現昔日客家鄉親收集字紙至聖蹟亭焚化儀式。（記者李容萍攝）

2017-09-23 22:46

〔記者李容萍／桃園報導〕現代人越來越少寫字，桃園市府客家事務局今天在龍潭聖蹟亭舉辦「送聖蹟」祭儀，客家委員會副主委范佐銘、市府秘書長李憲明、客家事務局長蔣絜安率老中青三代，以客家三獻禮重現昔日鄉親收集字紙至聖蹟亭焚化儀式，期許透過祭儀，讓大家知道祖先的習俗，並喚起對敬字、習字文化的重視。

早期客家人都會收集字紙至聖蹟亭焚化，再以三獻吉禮恭請河神將字紙灰燼送入大海，象徵漢字文化傳諸四方，並充分展現「敬字惜紙」的精神。全國現有100餘座聖蹟亭中，目前尚有龍潭、美濃等地會舉行送聖蹟儀式，而且只有龍潭送聖蹟活動保有完整客家三獻禮儀式，並由公部門主辦。

今年主祭者由在地耆老擔任，儀式禮生是禮生培訓工作坊訓練出來的學員，樂生為石門國小國樂社8名師生，老中青三代共同完成送聖蹟祭典，也象徵著世代傳承。

「送聖蹟」祭儀依序將燃燒字紙的灰燼裝袋後，象徵性地送至二板橋投放於河中，其餘灰燼則作為聖蹟亭周邊樹木的有機肥料，讓一切回歸大自然，不污染河川，也書應節能減碳的環保觀念。

桃園市現有6座聖蹟亭，除了龍潭聖蹟亭，另有中壢新街聖蹟亭、大溪齋明寺聖蹟亭、大溪蓮座山聖蹟亭、蘆竹五福宮聖蹟亭、龜山大湖聖蹟亭，市府都安排導覽巡禮。