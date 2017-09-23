獨家》文言文占比55％ 課審大會重新投票否決了

2017-09-23 16:53

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕教育部課審大會今天下午繼續開會審議高中國文課綱，針對國教院研修小組文言文比例為45到55％一案，課審大會剛投票表決，在場人數43人，以5票同意、30票反對，否決國教院研修小組所提文言文占比45到55％一案。

此外，課審大會亦針對文化經典進行討論和表決，經過兩輪投票之後，國教院版本草案以《詩經》、《老子》、《莊子》等中華文化經典為限被否決，有課審委員提出的「每冊應選一課文化經典，選材範圍應具時代、思想流派及文體之多樣性」一案獲得28票同意票通過。

  • 國教院文言文占比55％案，課審大會重新表決，現場43人，30票不同意，否決此案。（教育部提供）

    國教院文言文占比55％案，課審大會重新表決，現場43人，30票不同意，否決此案。（教育部提供）

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