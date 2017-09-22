投縣抽驗中秋節烤肉食材 4件不合格

南投縣政府衛生局抽驗中秋節應景食品，檢出四季豆農藥殘留超標。（南投縣政府衛生局提供）

2017-09-22 17:21

〔記者張協昇／南投報導〕中秋節是家人團聚共賞明月的好時光，南投縣政府衛生局為確保中秋應景食品的衛生安全，針對縣內傳統市場、超市及量販店販售的各項烤肉食材及蔬果進行抽驗，檢出2件黑輪及2件蔬果不合格，4件食品源頭均來自外縣市業者，已移請當地縣市衛生局依法處辦，責令販賣業者立即下架，不得販售。

南投縣政府衛生局表示，此次總計抽驗36件食品，包括香腸、豆干、甜不辣、肉品及蔬果等，檢驗項目包括亞硝酸鹽、防腐劑、動物用藥及農藥殘留，檢驗結果4件與規定不符，其中2件黑輪檢出防腐劑、苯甲酸為2.52g/kg及2.55g/kg（限量標準：1.0g/kg），另豌豆檢出達克利（Diniconazole）0.06ppm （殘留容許量標準：不得檢出）及四季豆檢出加保利（Carbaryl）1.80ppm（殘留容許量標準0.5ppm）。

衛生局也提醒民眾烤肉時應避免攝取過多熱量及暴飲暴食，烤肉架應與炭火保持15公分左右距離，食材不宜過厚，適溫慢烤，且避免炭火過大，燒焦食物；烤肉時應在烤肉架上舖一層鋁箔紙，鋁箔紙必須選用耐高溫且符合標示之材質，避免生鮮食物與火直接接觸，減少致癌物質產生，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。