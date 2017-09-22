育達餐旅群科 339新生循古禮拜師

育達高中餐旅群科新生依古禮舉辦拜師感恩大禮。（記者李容萍攝）

2017-09-22 17:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立育達高中餐旅群科今天遵循古禮舉辦新生拜師感恩典禮，計有339位新生參加，由校長陳錦亮擔任主禮官、市府教育局長高安邦擔任贊禮官，除向至聖先師孔子像獻帛、獻爵、獻果，新生代表林珮慈、林琪雅、李詩婷、徐邦湋敬獻束脩六禮，同時進行三跪九叩拜師大禮，最後一同敲擊象徵宣揚政教、振聾發聵的木鐸，以示教化不絕、薪火相傳。

陳錦亮表示，育達餐旅群科歷屆校友不僅在各項競賽有傑出表現，升學績效也相當優異，已有280位餐飲科校友從國立高雄餐旅大學畢業或在學中，並在業界獲得高度肯定；他期勉新生們透過莊嚴肅穆的拜師儀式，傳承尊敬師長、勤奮習藝的美德，學未來無論在校園或投身職場，都要心懷感恩、勤學不懈。

畢業於東興國中餐飲技藝班、曾獲國中技藝教育餐旅職群西餐組競賽全桃園市第一名的新生林琪雅，對於西餐烹飪很有興趣，她說，平常會看著食譜為家人下廚，國中時經常帶手作點心與同學分享，看見大家享用美食的滿足笑容，就很有成就感，她期許自己能成為科上的西餐訓練選手，為學校爭取榮譽。

畢業於草漯國中的林珮慈，父親是泰國人，在觀音區經營餐廳，個性開朗活潑的她，自幼代表學校參加閩南語朗讀及才藝競賽，培養出穩健的台風，在國中畢業典禮擔任畢業生致詞代表，喜歡到處旅遊的她，依興趣選讀觀光事業科，希望3年後能取得英、日語檢定和餐旅服務等專業證照，並考上第一志願國立高雄餐旅大學，一圓領隊導遊夢。