高雄「一日農夫」遊程 日媒也感興趣

東京國際旅展「一日農夫」再度成為高詢問度的旅遊商品。（記者蔡清華翻攝）

2017-09-22 15:45

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄「一日農夫」提倡安全優質農業，打中日本人挑剔的心！近來吸引日本「西日本新聞」、PRTIMES及biglode等多家媒體報導。

高雄一日農夫在國內打響名氣後，自104年開始遠赴香港、日本以及新加坡等地，參加各大國際旅展，介紹高雄農村深度體驗行程，吸引不少外國朋友走入台灣農村。

以農村深度體驗為主題，考量日本遊客對自遊行的需求，活動陸續設計了專屬的客製化深度體驗遊程，並藉由網路聯繫與遊客互動，提高日本朋友來高雄玩的意願。

農業局副局長鄭清福表示，東京國際旅展今日登場，「一日農夫」再度成為高詢問度的旅遊商品。在六龜中興社區的咖啡烘焙師隋元堅促成下，與日本シティトラベルサービス旅行社（城市旅遊旅行社）合作，將於日後推出一系列高雄休閒農場及農業文化體驗遊程。

シティトラベルサービス旅行社表示，台灣水果在日本深具口碑，如六龜的蓮霧、蜜棗、金煌芒果，以及大樹玉荷包荔枝、鳳梨等現採現吃的活動，真的很吸引遊客的目光，新推出的旅遊行程，包括「蓮霧成熟時」、「芭樂吃到飽」等主題行程，還有「愛上蜜棗」、「芒果的季節」、「玉荷荔枝傳情」等都很受歡迎。