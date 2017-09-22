姜太公聖誕看到中國代表 呂秀蓮：宗教交流確保兩岸和平

前副總統呂秀蓮（右三）與桃園市長鄭文燦（左四）參加「姜太公3156聖誕大典暨姜太公廟宗教文化活動」。（記者周敏鴻攝）

2017-09-22 13:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前副總統呂秀蓮上午前往桃園市八德區參加「姜太公聖誕大典」，她看到中國宗親代表也前來，有感而發地說，我們應該秉持姜太公愛好和平的精神，讓海峽兩岸透過宗教、宗親、文化的交流，確保海峽兩岸的和平。

桃園市姜太公信仰文化協會主辦的「姜太公3156聖誕大典暨姜太公廟宗教文化活動」，上午在八德區長興路姜太公廟登場，副總統呂秀蓮、桃園市長鄭文燦都前來參加，共同行三獻禮向姜太公表達崇敬之意。

呂秀蓮訴說姜太公與後世的呂姓、丘姓、邱姓宗親淵源外，更推崇姜太公對周朝的貢獻，她說，姜太公是「良相佐國」，相當於今日很好的行政院長，讓總統的政績可以凸顯。而姜太公所代表的哲學思想、政治理念、倫常道理等，更可讓世世代代永久傳承。

呂秀蓮還說，非常歡迎中國也有宗親代表前來，目前正值國際關係緊張之際，我們應該秉持姜太公愛好和平的精神，讓海峽兩岸透過宗教、宗親、文化的交流，確保海峽兩岸的和平，不只一時的和平、更希望是永久的和平，讓紀念姜太公聖誕的活動更有意義。