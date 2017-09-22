65萬出賣學生體育課受教權 台大學生會怒吼

2017-09-22 10:07

〔記者林曉雲／台北報導〕台大才花了3700萬元整修田徑場跑道，就用65萬元「出賣」學生上體育課一週的受教權！台大學生會今天和台大足球隊等校隊共同站出來怒吼，台大把田徑場借給中國商業節目並為此封閉田徑場一週，造成全校3萬多名學生的體育課大受影響，而節目活動尚未開始，跑道就先被損毀，學生查「出借系統竟沒有這一筆」，質疑是「黑箱出借」，學生更高喊「借場地免監督、學權沒人顧。」學生等了半年好不容跑道才整修好，上課期間卻反被中國商業節目使用，台大校方必須對損害學生受教權負起責任。

台大學生會今天和台北市議員李慶鋒召開記者會，學生和議員均高分貝怒轟，24日將舉辦的「中國新歌聲－上海・台北音樂節」架設大型舞台場地，造成今年4月剛啟用的認證跑道損壞，恐失國際認證資格。

台大學生會會長林彥廷質疑，依田徑場使用規定，第一順位是學生上課使用，第二順位是學生校隊等使用，外部單位商借是第三順位，且原則上應在假日出借，但台大把場地借給「中國新歌聲」卻是封閉一週，台大為什麼本末倒置？第三順位反可優先借用？台大為什麼讓中國新歌聲有特權？現在已造成水泥地破裂、跑道有20公分凹痕，嚴重損害台大權益。

林彥廷也指此案有「三個大大不知道」，師生不知道台大把上課期間的田徑場出借，很多師生上體育課時看到被封場才知道被出借；台大體育室竟不知道出借田徑場會損壞田徑場地；文化局不知道此活動辦在台大校內田徑場。本報記者詢問既然已有如此多的問題和質疑，24日活動為何不中止取消？仍讓此活動如期舉辦？林彥廷坦言學生會不知道能不能取消，因為台大校方不斷強調已出借。

台大體育室主任康正男在場回答，完全迴避學生提出的質疑，只表示他的作法不週延，向師生道歉，但不肯說明原因，不斷強調是他個人疏失，學生們不能接受主任只想以道歉蒙混過關。

台北市議員李慶鋒也質疑，台北市文化局掛協辦單位，共同侵害台大學生上課權益，明明是上課期間，為什麼可以封場一週？中間是否有不可告人之處？

台北市文化局科長吳俊明只強調以後不會再發生，但仍替商借的單位說好話，明明已造成跑道凹痕等毀損，還大剌剌表示「未必會造成損毀」。學生會則表示，廠商告訴他們之後會把跑道切20公尺再重鋪修補。

台大學生會提出三點訴求：一、校方應完整公布與台北市文化局、主辦單位申請過程。二、活動施工應立即改進，施工所經之水泥地、操場跑道及草地應鋪設保護墊，避免場地損壞情形再次發生。三、校方不應於平日上課期間出借場地，影響學生上課、使用權利，未來大型活動皆應配合學校大型活動場地租借流程重新審議，避免再次破壞校園體育環境。