全台多雲到晴 午後雷陣雨機率增加

今天各地多雲到晴。（資料照）

2017-09-22 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天各地大多都為多雲到晴的天氣，但部分地區會有午後雷陣雨的狀況，氣溫則比昨天低一些。

氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，但午後雷陣雨有稍增多的趨勢，不過主要是發生在山區、東半部等區域。溫度方面，由於鋒面往東遠離，台灣附近偏熱的情況可望略為舒緩，白天高溫在33至34度，但夜晚溫度則在26度左右，感受上較為舒適。

明、後兩天台灣附近大致是吹偏東至東南風，迎風面的東半部地區整天將偶有局部短暫陣雨，背風面的西半部地區則是上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣，因南方有波低壓雲簇移行，提供有利午後熱對流發展的水氣，將會造成台灣各地雨區廣的情形，須多加留意。

今天北部、中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康）；其他地區普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 32 ~ 38 33 ~ 38 29 ~ 36

今各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今各地紫外線多為高量級與過量級。（圖取自氣象局）