一例一休貢寮站降等 便民服務喊停惹民怨

2017-09-21 16:52

〔記者林欣漢／新北報導〕交通部臺灣鐵路管理局貢寮火車站未設置電梯，年長及行動不便者都利用站內的簡易升降梯進出月台，但台鐵受一例一休政策影響，上週起將貢寮站降為簡易站，不再派有副站長值勤，也停止了簡易升降梯的服務，引起民怨，立委黃國昌說，台鐵應先把無障礙設施做好，貿然停止簡易升降梯的服務，是將成本轉嫁給民眾承擔；交通部表示會持續提供服務，再檢討調度問題。

貢寮火車站已有92年歷史，前年斥資1900餘萬元進行拉皮工程，有增設無障礙坡道取代階梯，但當時並未設置無障礙設施，長者及行動不便居民仍仰賴簡易升降梯，穿越鐵軌進出月台。

台鐵本月初改點，並配合一例一休政策，將貢寮站降為乙種簡易站，不派副站長，台鐵宜蘭運務段副段長謝清田表示，橫越軌道本來就很危險，副站長對行車調度等業務較熟悉，才能在車班空檔讓民眾直接穿越月台，現在只剩站員，擔心經驗較不足，才會停止簡易升降梯服務。

黃國昌表示，台鐵先施作好無障礙設施，再停止簡易升降梯服務，大家都可以接受，但現在無障礙設施還沒做好就要喊停，有需求民眾該怎麼辦？尤其貢寮交通不像都會區方便，對生活的衝擊很大。

他認為，大眾運輸要滿足民眾需求，台鐵不應將成本轉嫁給民眾承擔，除了盡快做好無障礙設施，完工前也要持續提供簡易升降梯服務。

對此，偕同現勘的交通部路政司科長廖謹志、謝清田等人允諾，會持續提供簡易升降梯服務，並再檢討調度問題。無障礙設施最晚明年2月前發包，2年內完工。