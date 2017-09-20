以為是黃泥水....金山挖出台灣唯二的「有馬溫泉」

金山挖出當罕見的「酸性氯化物硫酸鹽泉」，與日本兵庫縣的有馬溫泉齊名，金山區長陳國欽十分驚喜。（記者林欣漢攝）

2017-09-20 12:31

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市金山區地處大屯火山群北側，富含溫泉資源，金山區公所6月進行溫泉井改善工程，沒想到從地底80公尺挖出的無色透明溫泉水，接觸空氣氧化後，竟變成黃褐色，居民還以為挖到黃泥水，不敢泡湯，公所找溫泉專家鑑定，確認泉水中富含鐵質及鹽分，是相當罕見的「酸性氯化物硫酸鹽泉」，目前全台只有花蓮瑞穗有，而在日本兵庫縣有相同泉質的有馬溫泉，更有「黃金之湯」、「金泉」的美譽。

金山區內有金包里公共浴室、豐漁里公共浴室、磺港社區公共浴室、社寮公共浴室及南屏公共浴室共5處免費的溫泉公共浴室，密度全國最高。今年6月，公所進行磺港社區溫泉公共浴室溫泉井改善工程，從地底下80公尺挖到的溫泉水，出水後接觸空氣氧化，竟從透明無色變成黃褐色，居民議論紛紛，還以為是黃泥水不敢泡湯。

溫泉專家、台南嘉南藥理大學觀光事業管理系副教授陳忠偉表示，是因為富含鐵、硫成分，經氧化反應後，形成氧化鐵及硫化鐵，水才會變色，而溫度愈高，礦物質含量也愈多，從水質檢驗報告及水質狀況研判，該溫泉井的自然湧泉達80多度，鐵質含量高達50％，陽離子非常多，與瑞穗溫泉相較，有過之而無不及，媲美日本的泡湯聖地「有馬溫泉」。

金山區長陳國欽表示，金山已經有海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等4種泉質的溫泉，現在又挖到罕見的「酸性氯化物硫酸鹽泉」，令人十分驚喜，改善工程預計月底完成，10月初開放。