校服我最正》到戰鬥營了嗎？彰化藝術高中迷彩服超酷

這是學生制服嗎？彰化藝術高中的迷彩制服獨樹一幟，充滿活力與朝氣。（記者張聰秋攝）

2017-10-06 06:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣立藝術高中制服呼應學校部分校區由砲兵營區改造，走休閒迷彩風，男、女生夏季制服採用大地色調，卡其色上衣搭配草綠色迷彩褲，不像學生制服，倒像去參加戰鬥營，充滿活力與朝氣。學生說，因為特別，走在路上很好認，一眼便知這是彰化藝術高中學生。

彰化藝術高中夏季制服，男女生都是卡其色上衣搭配迷彩長褲，男生穿起來陽剛帥氣，女生漂亮有型。（記者張聰秋攝）

彰藝中校區占地約14公頃，其中約4.8公頃為以前的砲兵和步兵的營地，20多年前營區遷走，彰化縣政府重新將該地規劃為綠色環境學習園地，部分校地提供給學校使用，校園綠意盎然。

彰化藝術高中迷彩制服呼應綠林校園，如同在森林中上課。（記者張聰秋攝）

學校主任教官孫世鼎說，夏季制服清爽輕便，卡其色上衣不用紮進迷彩長褲裡面，寬鬆很好活動，迷彩制服能休閒也能正式，學校開放讓學生皮鞋、布鞋混搭，甚至襪子顏色和長度都隨學生喜歡，學生很幸福。

女生穿迷彩制服搭配運動布鞋，輕便好活動。（記者張聰秋攝）

孫世鼎表示，時下流行隱形襪、帆船襪，學生跟著年青人流行穿著打扮，混搭好看又方便。另一套夏季藍色體育服由學生設計票選，風格像日本漫畫「網球王子」裡的運動裝。

迷彩制服可休閒也可正式，布鞋、皮鞋混搭都好看。（記者張聰秋攝）

高二女學生曹芷溦說，制服顯眼變成學校標誌，走在路上大家都會知道這就是彰藝中的學生。女學生陳德禎說，制服剛中帶柔，相較其他學校裙裝，穿長褲方便多了；女學生黃育宣說，迷彩服漂亮又帥氣，穿迷彩服感覺像參加戰鬥營，每天上課就像要去叢林戰鬥。

女生穿迷彩制服也可展現嬌滴滴的一面。（記者張聰秋攝）

高二男學生謝嘉恩說，制服像軍服挺拔帥氣，最大的好處可以「藏匿自己」；魏瑞宏說，制服很酷，像軍人般，培養負責任的榮譽感和讀好書的使命感；黃致釣說，高一新生訓練時，穿制服在路上買東西，別人好奇問，「你是當兵的嗎？」自己曾疑惑，學校為何以迷彩服當制服，直到穿久了反而覺得與眾不同才是特色。

迷彩制服呼應校區留有昔日營區的建物，給人雄壯勇猛的正面能量。（記者張聰秋攝）

不少學生家長表示，迷彩制服好清洗，衣領不容易髒污，卡其色上衣更不會洗久而變黃。還有家長說，穿迷彩服感覺訓練學生求學要勇猛、做事堅持到底，累積陽光正向的學習能量。

「到戰鬥營了嗎？」彰化藝術高中迷彩制服相當特別，學生笑說，穿制服上課就像要去叢林戰鬥。（記者張聰秋攝）

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