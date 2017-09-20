向妙禪下戰帖被陳沂嗆 館長神回擊！

妙禪接受信徒購買的2輛名車，引發爭議。（圖取自YouTube）

2017-09-20 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」創辦人妙禪接受信徒供養的2輛名車，引發爭議，網路紅人「館長」陳之漢先前曾嗆妙禪和他打一架，後來也痛批藝人毛弟視妙禪如父、在臉書上挺妙禪的行為是助紂為虐，不過陳沂在臉書上替毛弟講話、嗆館長與館長的粉絲，館長昨也在臉書直播中回嗆陳沂。

陳沂日前在臉書PO文聲援妙禪信徒曾之喬與毛弟，還因妙禪事件被館長的粉絲罵，讓她不滿的酸「別讓館長丟臉以為他的粉絲都是文盲」。陳沂認為，任何宗教信仰都應該被尊重，在沒有證據證明妙禪真的是「神棍」之前，只能說它就是一個信仰；而「毛弟認為送妙禪名車就像孝敬爸爸一樣，哪來的大逆不孝助紂為虐？大逆不孝是說毛弟對親生爸爸不好，但他對爸爸好不好你知道嗎？」。

館長透過直播怒嗆陳沂：「妳一個澳洲人管台灣事？」，並反問陳沂說沒證據前不能稱妙禪是神棍，但什麼樣的神明會跟信徒收入會金？每個月還要繳交2000元護持金、辦信用卡固定扣繳1%，這些錢是奉獻給神明了？還是奉獻給妙禪了？如來宗對社會有什麼貢獻嗎？這些錢都跑哪裡去了呢？

館長也認同信仰自由，但信仰不該用物質面的貢獻與回報來衡量。最後他反問陳沂，有錢台北、澳洲兩邊跑，會講英文長得漂亮，整天靠著貶低別人提升自己，這樣就比較高尚、有水準嗎？

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