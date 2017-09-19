社工師工作7天領36萬 南市社會局︰一切合法

台南市政府。示意圖。（資料照）

2017-09-19 13:53

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市社會局遭爆一名女社工師3年來只上7天班，卻可依法領取約36萬元的薪水和補貼，令同仁相當傻眼。對此，社會局回應，一切依規定辦理，而且也有聘請職務代理人，並沒有加重其他同仁的業務。

該名七職等、年資10年的38歲社工師從2014年7月開始請2年育嬰假，去年8月以非主管職務復職，但請假出國15天和消化9天例、特休，因此只上7天班，隔月又以婆婆2年前的醫療證明請待親假，今年9月再次現身請產前假，同時消化例、特休，至今仍在休假中，期間也領走本俸、年終等共約36萬元。

對此，社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任鄭妙君指出，該員會連續請假是因為家中確實有未滿1歲幼兒及生病的婆婆需要照顧，請假期間也未擔任主管職務，有鑑於育嬰假是政府鼓勵生育之政策，依規定機關不得拒絕。鄭強調，請假期間都是留職停薪，除了育嬰假前6個月依規定有育兒津貼之外，其餘時間無薪資。

對於同仁不滿出面爆料一事，鄭妙君表示，雖然育嬰假和待親假是合法權利，可是長期休假給人的觀感也不太好，因此曾和該員懇談，不過對方堅持申請且依規則辦理，所以仍然准假，但有聘請職務代理人，並非把業務推給其他同仁。