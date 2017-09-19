清理軟體竟被植入惡意程式 2百萬用戶已下載

免費系統清理軟體CCleaner，被駭客植入惡意程式，目前有227萬用戶下載遭感染的CCleaner。（圖擷自CCleaner官網）

2017-09-19 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕落漆！免費系統清理軟體「CCleaner」的8月份更新版，被駭客植入惡意程式，可藉由遠端指令，在用戶未察覺下連接到幾個未註冊的網頁，目前有227萬用戶下載遭感染的CCleaner。

據《路透》報導，CCleaner是廣泛使用的清理軟體，可以清理垃圾程序和廣告，以加速設備運行，優化3C用品的性能。Avast在今年7月從Piriform公司收購CCleaner後，透露有1億3000萬名用戶。

Piriform：更新版已發布、舊版要刪除

Piriform表示，CCleaner新的母公司Avast已注意到駭客襲擊，而8月份發布的兩個掃毒軟體版本有受到影響，因此建議使用CCleaner v5.33.6162和CCleaner Cloud v1.07.3191的民眾，儘快下載新的版本。目前9月更新版已經發布，並且沒有受到駭客汙染。

此外，由於CCleaner不會自動更新，所以安裝有問題版本的用戶，需要將它刪除並安裝新的版本，並且最好在過程中執行防病毒掃描，以防萬一。