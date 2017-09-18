離譜！湖東國小放學校門不開 學生爬圍牆下課

2017-09-18 18:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮湖東國小約有900位學生，每當上下課時間，校方會打開正校門與北側校門分散人潮，可是北側校門經常因故未打開，有學生不想繞道百公尺到正門，只好爬圍牆下課，有家長見狀並多次向學校反應，但成效有限，沒想到本月8日又有近百位學生爬牆下課，家長憤而向媒體投訴，希望湖東國小能正視學生安全。

該名家長表示，接送孩子上下課路線，多以北側門為主，可是校方多次在下課時間沒開北側門，必須在正門跟大家擠成一堆，造成很大困擾，有些學生為了搶快，就爬上近2公尺高的圍牆離開，由於小學生個頭小，總是爬得險象環生，跟導師反應，導師也說都有回報，但未開校門事件還是屢次發生，感慨放學回家的路好難。

記者前往調查，就有不具名的老師表示，放學時段北側門有時會比較晚開啟，也曾目擊學生爬牆，當場也有規勸學生改走正門，為此，校方上學期末也開過校務會議，負責開啟北側門的總務處事務組負責人還跟大家保證，不會再犯，怎知才開學第二週，就發生一次遲開一次沒開，對此也頗感無奈。

校長胡寶元說，放學時間未開校門確為校內作業疏忽，因當天負責開門的4名人員有2人請假，其中楊姓技工忙著修繕材料，而忘記開校門，已有口頭告誡勿再犯；胡寶元也表示，未來若有事故未開啟，會提早進行廣播請學童改走正門，並請導護老師與志工媽媽幫忙督促與引導，禁止學生爬牆的行為再發生。

縣府教育處處長鄧進權表示，這明顯是校園內部管理出現問題，上下學時間，校門本來就要開啟與導護，校方沒盡到責任，還發生學童集體爬牆離譜行為，疏失究責已請督學進行調查，並請校方安排學童對違反行為認知進行生活教育。