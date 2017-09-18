蘇澳盪鞦韆 外籍生體驗直呼「超級難！」

蘇澳鎮公所今早邀外籍生體驗中秋盪鞦韆活動。圖為捷克交換生Ondre Navratil。（記者張議晨攝）

2017-09-18 12:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕

宜蘭蘇澳鎮年度盛事「中秋盪鞦韆比賽」，將於9月23日登場，鞦韆架已經完工，蘇澳鎮公所今邀老、中、青三代及東華大學外籍交換生搶先試盪。有外籍生體驗完後汗流浹背，直呼「想不到盪鞦韆比想像中還要困難！」

蘇澳鎮中秋盪鞦韆傳承超過一甲子，鎮公所今年重回發源地蘇東里舉辦，今早邀請國小學生及曾獲盪鞦韆冠軍、高齡73歲的鎮民林清文及4名來自捷克、波蘭、巴西、印度的外籍交換生體驗。

鞦韆架高約6米，參賽者須利用技巧，將鞦韆盪到最高，並且出腳踢中掛在鞦韆前方竹竿上的銅鈴，在時間內踢中銅鈴次數最多者，就是優勝者。

來自捷克的Ondre Navratil今下場體驗，擺盪多次仍無法順利踢中前方鈴鐺。他笑說，在捷克沒有這類風俗活動，一開始再下面看，覺得盪鞦韆「沒什麼困難的」，直到輪他上場才發現，要踢中「真的很困難！」

蘇澳中秋盪鞦韆比賽將在23日下午登場，除邀七旬鞦韆師傅黃文夫等人循古法打造鞦韆架外，還特別舉辦傳承營，邀鎮內國中、小學生參與製作。比賽分男子組、女子組、挑戰組，各組優勝者可得1萬元獎金。