獨家》高市首位殊勳歸化 84歲麥蕾修女：我愛台灣

麥蕾修女表示，她愛台灣，體會施比受更為有福。（記者陳文嬋攝）

2017-09-18 01:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「我愛台灣，奉獻一生付出，得到更多的愛」，文藻外語大學8旬英籍榮譽教授麥蕾修女來台44年，靠著內心一股愛的使命感「春風化雨」，從不對學生說NO，不但作育無數英才，更扮演外交推手，多次接待宗教領袖，今將成為高市首位殊勳歸化國籍的外籍人士，她開心表示，這象徵榮耀，台灣是她的根。

麥蕾修女今年高齡84歲，身體硬朗，國際學會早年詢問有人願意來台教英文嗎？她抱著一股使命感，於民國62年遠從英國來台，奉獻一生青春於文藻教書，不但作育英才無數，更創辦外語教學系，對革新英文教學貢獻，及設計英語電腦輔助教學軟體，獲視聽教育學會評選為特優作品。

值得一提的是，她拿下第二屆「全國十大傑出優良教師弘道獎」，是首位獲獎的外籍教師，更是高市首位獲移民署頒贈馬偕計畫永久居留證的外籍人士，也多次參與海外國際交流，曾接待聖多美普林希比民主共和國主教、耶路撒冷聖墓騎士團總會長等，宗教外交貢獻良多。

麥蕾修女認為影響社會最重要的就是教育，但從事教育卻是很苦的工作，必須面對來自不同家庭的學生，每個學生的問題都不一樣，很累仍要突破重重困難，她對學生有責任，為了幫助學生成為全人，她必須想盡辦法，協助學生突破自我困境，成為對社會有幫助的人。

麥蕾修女說，她對人生的選擇很清楚，來台灣生活最難克服的就是語言，但是台灣人很棒，展現熱情、友善、貼心，老師的工作看起來是不斷對人付出，但人與人之間的相處很微妙，她其實從中得到很多收穫，更感受到滿滿的愛，體會施比受更為有福。

對於今天將成為高市首位特殊功勳歸化國籍的外籍人士，麥蕾修女開心表示，她很感動，也很愛台灣，一直想當台灣人，這代表一種榮耀，「我的根在台灣」，她的人生在台灣過得很豐富，大多透過視訊問候家人，未來不會再回英國，將在台灣度過餘生。