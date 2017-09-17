客家山歌國寶賴碧霞專區開幕 桃園客文館新登場

賴碧霞長女趙彩雲（右）、次女趙麗雲，憶起賴碧霞生前教唱的山歌，忍不住表演一段。（記者李容萍攝）

2017-09-17 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局於客家文化館設置「客家山歌國寶賴碧霞紀念專區」，今天同步舉辦揭幕與新地景啟用儀式。市長鄭文燦邀請賴碧霞長女「碧霞鄉土客家民謠劇團」團長趙彩雲、次女考試委員趙麗雲等人共同揭幕，紀念專區可以看見影像、聽見音樂，完整展現國寶賴碧霞一生風華及對客家音樂的貢獻。

鄭文燦表示，賴碧霞出身新竹竹東，生前定居於桃園中壢，畢生投入客家山歌傳唱60年，精通客家山歌、客家民謠及客家戲曲等，曾榮獲民族藝術薪傳獎、客家貢獻獎，2011年獲前文建會指定為「重要傳統藝術客家山歌保存者（俗稱人間國寶）」，一生奉獻客家傳統藝術，並創辦「碧霞鄉土客家民謠劇團」，桃李滿天下，2015年年初辭世。

此專區有16坪空間，由趙彩雲授權展出賴碧霞珍貴的創作練習及筆記手稿、台灣第一部客語電影「茶山情歌」，與近50件表演服裝及各時期重要精選照片圖文與影音資料，並以紀事年表、影片片段播放、客家三大調、小調及流行歌曲音樂點播、環場影音投影等方式，完整呈現其一生學習客家歌謠、創作客家音樂及傳承客家山歌的歷程。

桃園市客家文化館去年彙集台灣59位客家文學家、47位客家音樂家的群像圖文影音資料，打造全國首創百位客家文學、音樂群像數位互動典藏裝置為主的館舍，今年獲客家委員會支持進一步完成「賴碧霞紀念專區」。

另外，客家文化館園區新地景為馬賽克藝術家葉佐智創作的藝術階梯，且為了紀念賴碧霞，在設計上融入與山歌有關聯的客庄茶園意象，並以童趣方式呈現客家文化館結合生態與文化的特色。