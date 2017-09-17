德國邪教檢查表17項 符合程度越高越要小心！

網傳德國邪教檢查表17項目。（圖擷自「RichyLi.com」）

2017-09-17 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」創始人「妙禪師父」日前被爆接受信眾集資供養2輛各值2000多萬元的名車，引發議論，支持與反對者看法兩極。最近有人在網路轉PO網路新聞工作者李怡志編譯的德國薩克森邦政府文化廳的邪教檢查表，檢查表共有17個項目，提醒民眾如果要參加的組織或團體具有這些特質，最好對於該組織有更清楚的了解再加入。

德國薩克森邦政府文化廳的邪教檢查表共有17個項目，分別是：

1、在這個團體中，你彷彿能找到過去一直在尋找的東西，他們非常清楚，什麼是你在找尋的。

2. 當你一接觸這個組織，你對世界萬物就有了全新的看法。

3. 這個組織的世界觀非常簡單易懂，一目了然，並且可以解釋所有的問題。

4. 你很難對掌握組織的全貌，事實上，他們也不允許你仔細思考或是檢驗。你在組織中新認識的朋友會告訴你：「這很難用言語解釋，需要親身體會，要不要現在就過去看看？」

5. 這個組織有一個「大師」、「師傅」、「導師」、「老師」「上師」、「╳師」，只有他能知道宇宙或生命的真相。

6. 這個組織的教義才是唯一真實的、永遠的智慧。社會上的科學、理性思考等，都會被當作負面的、惡魔的或是不夠啟發。

7. 外界對於組織的質疑，反而被當作是組織正面的證明。

8. 這個世界即將遭遇大災害，只有這個組織才知道，要如何拯救地球。

9. 參加組織的人才是菁英，其他人都是病態與敗類，除非他們願意參加我們，讓自己獲得救贖。

10. 組織會要求你立刻參加。

11. 組織會要求成員透過服裝、飲食方法、自有的語言、嚴格的人際互動關係，將成員隔絕在社會之外。

12. 組織會要求你與過去的生活斷絕關係，因為這會阻礙你的成長。

13. 對你的性生活有嚴格規範，例如由「上面」替你選擇配偶、集體性行為或是完全禁慾。

14. 組織不斷賦予你許多工作，並佔去你所有的時間。你必須賣書、賣刊物、招募新成員、參加課程、靜坐靈修。

15. 幾乎喪失了獨處的時間，組織中的某個人總會整天纏著你。

16. 當你開始懷疑，為什麼組織當初允諾的「成功」並未發生時，組織會告訴你，是你投入不夠，或是信念不足，是你自己的責任。

17. 組織要求你嚴格遵循教義與規定，這是唯一獲得拯救的機會。

網傳德國邪教檢查表17項目。（圖擷自「RichyLi.com」）