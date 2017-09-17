熱愛生命大會師 喜憨兒樂師、雙臂移植教授故事感人

周大觀2017全球熱愛生命獎章得主17日在台北會師。（記者張嘉明攝）

2017-09-17 11:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕周大觀文教基金會舉辦第20屆全球熱愛生命獎章，得主來自各國各行各業，台灣得主則有花14年教會喜憨兒吹陶笛並組樂團的林啟通，以及全台首位雙臂異體移植的中山大學助理教授王致遠等，皆以特殊故事來鼓舞眾人向上、不放棄生命。

今年獎章得主中，有來自南非的身障網站設計師馬丁‧皮斯托留斯、日本罕病殘疾鋼琴家月足沙織、在敘利亞站區興建學校的芬蘭人拉米‧阿德汗，台灣輪椅舞蹈天使林欣儒等，周大觀基金會創辦人周進華說，希望藉此獎章，讓台灣成為充滿熱愛生命的基地，散播到全球各地。

得主中，57歲的男子林啓通獲獎，他14年前在偶然義演的情況下，接觸到喜憨兒團體，看到喜憨兒的笑容，想幫他們做些什麼。他說，原本以為陶笛很簡單，想用樂器豐富他們生命，結果一教就花了14年，總算成就18名喜憨兒考上街頭藝人執照，還在2年前組成首個喜憨兒樂團「大器樂團」。

林啓通說，喜憨兒先天肢體、智能障礙，樂器「學慢忘快」，一開始不知道，花半年教學結果沒有喜憨兒會吹，教2到5年時間才漸有學生吹出一首曲子的8成，堪稱「一音一淚」，但看著學生漸漸能把「手心向下」，用樂器吹奏表演，到醫院、監獄、養老院等用生命感動其他生命，直言：「取名大器，意思就是讓他們千錘百鍊！」

另名台灣得主是中山大學企管系助理教授王致遠，他2015年因怪病而四肢截斷，但出院後不放棄，裝上電子義肢重新站起，甚至隔年就重返教室講台上課，被同學直呼奇蹟，今年3月更是全台首位成功完成「雙臂異體移植手術」患者，再次揮動著肉體的雙手，逐漸復建。

王致遠說，失去肢體後，遭遇人生低潮，後來釋懷「除了接受也沒有其他辦法」，豁達後更加不放棄，如今移植雙手，也將持續返回學校上課，除了無法寫板書外，自己還能站能走能說話，教學與過去無太大差別，但坦言未來希望雙手能慢慢恢復，期盼有一天能再次用10根手指打字。

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中山大學企管系助理教授王致遠因怪病而四肢截斷，曾裝上電子義肢，如今更完成全台首位雙臂異體移植手術，再次擁有肉體雙手，未來將持續回到教室講堂，持續散發生命熱情。（記者吳柏軒攝）

中山大學企管系助理教授王致遠因不明原因感染導致四肢截肢，裝上義肢後重返學校任教的故事，獲得周大觀2017全球熱愛生命獎章，今年三月又手術移植雙手，復原良好。（記者張嘉明攝）

中山大學企管系助理教授王致遠因不明原因感染導致四肢截肢，裝上義肢後重返學校任教的故事，獲得周大觀2017全球熱愛生命獎章，今年三月又手術移植雙手，復原良好。（記者張嘉明攝）

中山大學企管系助理教授王致遠因不明原因感染導致四肢截肢，裝上義肢後重返學校任教的故事，獲得周大觀2017全球熱愛生命獎章，今年三月又手術移植雙手，復原良好。（記者張嘉明攝）

林啓通（中）義務教唐寶寶學習陶笛，獲得周大觀2017全球熱愛生命獎章。（記者張嘉明攝）

由57歲林啓通花10幾年教出來喜憨兒寶寶們，多年持續不懈練習，2年前組成「大器樂團」，以自身技藝登台表演，在舞台上發光發熱。（記者吳柏軒攝）