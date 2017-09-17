網友擔心妙禪真的是佛... 他分析佛法被推爆

妙禪師父接受信徒贈送的4000萬元名車，備受批評。（圖取自YouTube）

2017-09-17 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗創始人妙禪師父接受信徒贈送的4000萬元名車，備受批評，有PTT網友擔心，妙禪信徒多，又有很多見證人，萬一妙禪真的是佛怎麼辦？但網友「筆波嚕」以佛教的基本觀念替他解答。

「筆波嚕」在PTT指出，佛經當中有記載，佛菩薩會繼續來救度眾生，有很重要的辨別方法，「若大妄語，即三摩地不得清淨，成愛見魔，失如來種。所謂未得謂得，未證言證。或求世間尊勝第一。謂前人言，我今已得須陀洹果，斯陀含果，阿那含果，阿羅漢道，辟支佛乘，十地地前諸位菩薩。求彼禮懺，貪其供養。是一顛迦，銷滅佛種。」

筆波嚕解釋，有一類沒有善根的人，會說謊欺騙世人，說自己已經成菩薩、成佛，目的是想想貪求別人的禮拜、供養，這種人會自滅佛種，斷了自己的善路。

筆波嚕指另一段佛經「我滅度後，敕諸菩薩及阿羅漢，應身生彼末法之中，作種種形，度諸輪轉。或作沙門白衣居士，人王宰官，童男童女，如是乃至婬女寡婦，奸偷屠販，與其同事，稱讚佛乘，令其身心入三摩地。終不自言我真菩薩，真阿羅漢，泄佛密因，輕言末學。唯除命終，陰有遺付。」

筆波嚕解釋，佛說自己滅度之後，會交代真正有修持的菩薩或者阿羅漢聖者，來這世界當中教化幫助眾生，但他們和一般人沒兩樣，藏於各行各業之中，並以智慧善巧引導人們覺悟，讓眾生能離苦離煩惱，身心都能安祥平定。「終不自言我真菩薩，真阿羅漢，泄佛密因」則是指他們絕對不會說自己是什麼菩薩、什麼阿羅漢、洩漏身分，除非是要離開人世之前，有真正必要性，才會提。

筆波嚕認為，如果是說了自己的身分還一直待在人世間，就有很大問題了，這是佛陀方便給眾生，揀別正邪的其中一個方法，因為佛早知道會有什麼亂相名堂，很早就預防，寫在佛經中。