中山大學學者四肢截肢 雙臂移植成功創台灣首例

2017-09-16 22:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕中山大學企管系助理教授王致遠2015年因雙臂非典型感染，出現敗血性休克，最後導致四肢末梢缺血性壞死而截肢，2016年他裝上電子手臂和義肢，重回校園教書；今年3月，王致遠到林口長庚接受雙臂移植手術成功，成為台灣首例。

雙臂移植手術的成功案例之一為2012年12月，台裔醫師李為平協助伊拉克戰爭失去四肢的美國軍人成功移植雙臂。

目前人在台北的王致遠表示，他的主治醫師是林承弘，移植的手臂是接受捐贈，雖然已完成手術，但仍在復健中，預定下週二返回中山大學。

目前人在台北的王致遠表示，移植的手臂是接受捐贈，雖然已完成手術，但仍在復健中，預定下週二返回中山大學。

王致遠出生公教家庭，研究所畢業、服完兵役後，先後在網路公司及資訊系統整合公司服務，再取得公費留學獎學金考試，於2003年和女友到英國曼徹斯特留學，2009年返台，開始在中山大學任教，2015年成為他生命的轉折點。

2015年9月，王致遠到台東及宜蘭登山後開夜車返回高雄，隔天起床不舒服，到診所就醫，醫師發現不對勁，將他轉診到大醫院，因為生命跡象薄弱，必須立刻住院，並發出病危通知。

後來雖然病情穩定，卻因四肢壞死，轉到台北的醫院接受截肢手術，出院後裝義肢及復健，2016年4月裝上價值300萬元的電子手臂。

雖然光是拿叉子吃義大利麵就學了三個多月，但王致遠仍於2016年9月返校教書，學生驚呼「奇蹟」，他也榮獲周大觀基金會第20屆全球熱愛生命獎章，被譽為「奇蹟教授」。