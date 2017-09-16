響應骨髓捐贈日 看到血就昏倒的她也來參加

2017-09-16 21:49

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了響應每年九月第三個星期六的「世界骨髓捐贈者日」（World Marrow Donor Day），慈濟骨髓幹細胞中心、慈濟基金會在9月16日於全台舉辦22場驗血建檔、骨髓捐贈宣導活動。其中今年45歲的台北市信義區區長游竹萍，曾經在醫院抽血看到血液而昏倒的她，這次也鼓起勇氣加入捐贈行列。

游竹萍表示，過去曾有在醫院抽血時看到血液、竟然頭暈昏倒的狀況發生，這次主動表達響應捐贈骨髓的活動，雖然在抽血站卻也不敢直視抽血過程，但想到能幫助血液疾病朋友內心就很歡喜。由於骨隨捐贈針對18歲以上到46歲以下的民眾，因此慈濟基金會志工依舊相當敬佩游竹萍的行為。

慈濟基金會指出，預計九月、十月各場次都會滿額，將新增超過三千管的血液配對資料，這關係到許多血液疾病患者們配對的機率。 目前全球已有超過3000萬名志願捐贈者加入配對資料庫，透過各國骨髓庫建立的配對資料庫，能連結不相識但卻能夠救命的捐贈者，讓血液病患獲得重生的希望。不過由於人口老化，慈濟骨髓幹細胞中心表示，2017年8月已達無法捐贈者或超齡的建檔者已達10%，預計在2020年前即超過27.22%，甚至於2025年前資料庫配對人數即達到負成長，因此呼籲建檔者更新資料，並邀請大家共同加入捐贈骨隨的行列。