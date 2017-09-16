全台唯一糖鐵金剛 現身新營糖廠地景藝術節

用鐵軌、鋼輪、五分車元素打造全台唯一的[糖鐵金剛]，國發會副主委曾旭正（右二）稱讚。（記者楊金城攝）

2017-09-16 14:37

〔記者楊金城／台南報導〕初秋，看見糖廠從新營出發展現糖業地景新地標，第一屆新營糖廠地景藝術節今天登場，用鐵軌、鋼輪、五分車元素打造全台唯一的《糖鐵金剛》、糖晶體的裝置藝術，連水溝蓋、盆景也是用鐵軌鋪設，讓人驚奇。

由台糖和志鋼金屬公司主辦的新營糖廠地景藝術節將舉辦到10月15日，一系列多元文化知性活動有藝術地景、小農文創市集、拾光音樂會、劇團表演、體驗營、人文講座等，集結了文化、藝術、綠色、科技四大主題特色，打造一場糖業文化秋祭的慶典。

新營糖廠是昔日台灣糖業公司3大總廠之一，具有重要的糖史文化價值，過去也肩負在地經濟與地方發展的重任。

台糖副總經理洪火文、陳秀姬說，新營糖廠地景藝術節以「復刻記憶、溫暖再現」為策展主軸，以糖業歷史為脈絡，邀請民眾與老台糖人前來找尋新營糖廠的故事，一起感受最甜蜜的文化饗宴。

糖業地景中的「糖晶體」，用糖鐵鐵軌進行藝術創作，還有五分車的音景結合，「糖鐵金剛」以台糖經典德馬牌（DIEMA）內燃機車造型打造，也有互動式影像體驗的「遇見糖廠」；新營糖廠的五分車站、機車庫、倉庫、市定古蹟辦公室等文化資產也是12大糖廠文化地景，也都首次正式對外開放民眾參觀。

前台南市副市長、現任國發會副主委曾旭正說，新營糖廠是一個充滿在地文化與產業歷史的空間，透過藝術與再生的元素，讓遊客看見百年糖廠的風華再現、不同風貌，新營糖廠地景藝術節加入糖廠元素很棒，未來要繼續辦下去，每屆有不同主題。

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