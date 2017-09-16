保健》守護弱勢兒童健康 獅子會辦癌症及糖尿病篩檢

雲鳳獅子會為雲林家扶及一心育幼院院童癌症及糖尿病篩檢，守護他們的未來。（記者廖淑玲攝）

2017-09-16 14:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕讓弱勢兒童健康長大，雲鳳獅子會、大同醬油公司結合HML醫事檢驗，今天在斗六工業區大同醬油黑金釀造館為雲林家扶及一心育幼院院童舉辦癌症及糖尿病篩檢，守護孩子們的未來。

在雲鳳媽媽的呵護下，小朋友勇敢打針抽血。（記者廖淑玲攝）

為推廣早期發現、早期治療的預防醫學概念，加上兒童癌症、糖尿病比例愈來愈高，弱勢家庭的孩子又常是被忽視的族群，雲鳳獅子會會長黃姿琳特別舉辦此次兒童篩檢活動，義務為雲林家扶及育幼院150餘名孩子進行健康篩檢。

打完針後小朋友開心說ya。（記者廖淑玲攝）

黃姿琳號召50餘名獅姊擔任志工媽媽，帶著小朋友打針抽血，有的孩子非常勇敢不怕打針，有的則是哭得哇哇大叫，讓人十分心疼，但一拿到餅乾、飲料，尤其是吃到冰淇淋時馬上破涕為笑，赤子之心顯露無遺。

雲鳳獅子會會長黃姿琳（中排左二）發起此次兒童癌症及糖尿病篩檢活動，守護孩子健康。（記者廖淑玲攝）

黃姿琳說，感謝獅友、獅姊及黑金釀造館所有員工全力協助，不僅充當導覽還要幫忙帶小孩，細心呵護家扶中心、一心育幼院的小朋友，讓他們願意接受篩檢，雖然不時傳出孩子害怕打針的哭叫聲，但在檢驗員及志工媽媽協助下全部完成抽血，相當難得。

主辦單位特別送給每個小朋友文旦過節。（記者廖淑玲攝）

充當孩子王的雲林家扶中心主任廖志文等人，代表感謝雲鳳獅子會、大同醬油等單位的善心義舉，為小朋友篩檢推廣「預防勝於治療」的健康概念，讓孩子從小了解健康的重要性，尤其導覽人員用趣味性互動方式帶領小朋友參觀還有免費體驗DIY，還送文旦、訂購聲暉烘焙坊餐盒，讓小朋友開心享用，完全抹除打針的恐懼，陪伴小朋友歡度假日。

位在斗六工業區的大同醬油黑金釀造館提供小朋友舒適的篩檢環境。（記者廖淑玲攝）