中市8校通過國際學校獎認證

2017-09-15 18:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市教育局與英國文化協會合作推動「國際學校獎認證」，今年有8所學校通過，獲最高等級認證的惠文高中今（15）日表示，參訪各國讓來自不同社經背景家庭的學生，享受到優質的國際教育，也激盪出璀璨的火花。

這項計畫採3級認證機制，包含國際教育基礎認證、國際教育中級認證及國際學校獎認證。今年獲最高級的「國際學校獎認證」，包括惠文高中、瑞穗國小、頭家國小及重慶國小，日南國中、崇倫國中、華盛頓中學和潭陽國小則獲「國際教育基礎認證」。

其中，惠文高中推動國際教育讓學生陸續參訪美、澳、英、西班牙及日、韓等國，並與美國德州安德森中學、波士頓私立名校平鄉中學以及韓國仁川高中、德國漢諾威地區高中及韓國大邱的啟光高中等5校簽訂姐妹校。

惠文高中說，國際教育具有學校本位特色，創辦「中台灣模擬聯合國會議」，並於正式課程導入德、日、西、法的第二外語，讓來自不同社經背景家庭的學生，都能享受到優質的國際教育，也從學習中激盪出璀璨的火花。

頭家國小今年以臺灣珊瑚礁與澳洲大堡礁來探討環保議題，並研究台灣與澳洲的原住民文化特色。校長王玉龍說，全校近2千位師生與澳洲昆士蘭聖若瑟小學視訊交流，發展出有趣的國際學習過程，效果遠超過預期，也激盪出璀璨的火花。

日南國中則結合戶外教育、服務學習、在地行銷及閲讀推動。校長舒富男說，師生以自行車帶著國際友人導覽古蹟日南車站、Bike車道看風車、察生態、遊日南、同凈灘，也學藺草編織和演布袋戲等傳統文化，並以閲讀主題週，延伸學習，將在地課程導入國際教育。